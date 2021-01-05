Во время жесткого локдауна, который вводится в Украине с 8 по 24 января, будет разрешена торговля продуктами питания, ветеринарными препаратами и лекарственными средствами. А вот смогут ли украинцы купить в магазинах бытовую химию во время действия жестких карантинных ограничений - пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга во вторник, 5 января.

На просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в сети, касательно возможного запрета продажи лекарств во время локдауна, Степанов заявил: "Я видел эту информацию, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов".

"Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина", - заявил Степанов.

Слова Степанова о локдауне с 14:35

Ранее "Страна" писала о том, что в период локдауна в магазинах Украины могут запретить продавать бытовую химию, одежду и прессу.

С полным списком ограничений в Украине, которые вступят в силу уже через три дня, вы можете ознакомиться в нашем материале.