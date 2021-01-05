Если бы выборы президента в Украине состоялись бы в ближайшее время, то они проходили бы в два тура. Во второй вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. При этом разрыв между ними уже менее 10%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Оказалось, что большинство из опрошенных, которые приняли бы участие в голосовании и определились с выбором, отдали бы свой голос за Владимира Зеленского ("Слуга народа"), его поддержали бы 26,2% респондентов. Во второй тур с ним бы вышел Юрий Бойко (ОПЗЖ), он набрал 16,6% голосов участников опроса.

Далее в рейтинге Петр Порошенко ("Евросолидарность"), он получил 13,3% голосов, Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 10,5%, Игорь Смешко ("Сила и честь") - 6,4%, Владимир Гройсман - 6,1%, Олег Ляшко ("Радикальная партия Ляшко") - 4,7%, Сергей Притула ("Голос") - 4,1%, Олег Тягнибок ("Свобода") - 2,6% и Виталий Кличко ("УДАР") - 2,3%.

Социологи со 2 по 4 января опросили 2 500 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях, кроме Крыма и неподконтрольного Донбасса.

Напомним, рейтинг Зеленского за полгода значительно снизился. В мае 2020 года его готовы были поддержать 39,9% среди респондентов, которые приняли бы участие в голосовании и определись с голосом. А в апреле за него в первом туре готовы были голосовать 42,6% украинцев.

Также мы писали о том, что в рейтинге парламентских партий "Оппоплатформа" опередила "слуг" на 5% и заняла первое место.