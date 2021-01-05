Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского, которое было рекордно длинным, видели 70% украинцев.

Из них 43% оценили его положительно, 35% - нейтрально, а 21% - отрицательно. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг".

Из тех опрошенных, которые негативно оценили новогоднее поздравление, больше всего жителей Востока, избирателей партии Шария, "Оппозиционной платформы", "Европейской солидарности" и "Свободы".

Как сообщала "Страна", в своем новогоднем обращении к украинцам Владимир Зеленский отдельно поздравил регионы Украины с Новым годом и обратился к крымчанам на русском языке.

Мы публиковали реакцию соцсетей на это поздравление. Многие не оценили, что президент использовал детей в ролике, показывал президентов других стран и заявил о "ялтинском песке", хотя на пляжах этого города есть лишь галька.

Также мы писали о том, что детям из новогоднего ролика Зеленского заплатили по 500 грн и заставили сниматься до 3 часов ночи. При этом агентство LOT отрицает, что набирало детей-актеров для участия в новогоднем ролике Зеленского.