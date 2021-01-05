77% украинцев собираются отметить Рождество 7 января. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

15% опрошенных украинцев заявили, что отмечают этот праздник дважды, как по юлианскому календарю (7 января), так и по григорианскому (25 декабря). Лишь 3% отмечают Рождество только 25 декабря. В то же время, 5% вообще Рождество не празднуют.

Также социологи выяснили, что больше всего тех, кто празднует Рождество в две даты, или же по новому стилю - в западных регионах Украины и в Киеве.

Интересно, что среди избирателей партии "Слуга народа" процент празднующих рождество по юлианскому календарю даже выше общеукраинского - 80%. Седьмого января отмечают и почти 90% избирателей "Оппозиционной платформы".

При этом только 62% избирателей "Европейской солидарности" отмечают Рождество 7 января. Еще 27% празднуют обе даты.

Опрос проводился в период 2-4 января 2021 года среди украинцев старше 18 лет, во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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