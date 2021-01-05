За последний год выросло количество тех, кто верит в Святого Николая, зато количество тех, кто верит в Деда Мороза не изменилось. Две трети украинцев верят в Святого Николая, а в Деда Мороза - 31%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января.

Среди тех, кто не верит в обоих персонажей новогодней традиции, голоса распределились так: 35% опрошенных признались, что не верят в существование Святого Николая, а 65% респондентов заявили, что не верят вовсе в Деда Мороза.

Больше всего респондентов, которые признались в вере в Святого Николая живут на Западе (73%), в других регионах страны таких украинцев от 49% до 60%. При этом больше всего в него верят жители сел (68%).

В существование Деда Мороза больше всего верят жители востока Украины - таких респондентов оказалось 39%. При этом в Деда Мороза верят преимущественно жители городов (34%).

В рамках исследования были опрошены 2500 жителей Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионами, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Ранее мы писали, что более 80% украинцев собирались встретить Новый год дома, а более 2 % - решили не праздновать.

Также мы рассказывали, что по мнению жителей Украины, среди иностранных лидеров роль "главного похитителя Рождества 2020 года" занял президент России Владимир Путин.