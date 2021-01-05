В конце декабря прошлого года Городенковский горсовет в Ивано-Франковской области принял на сессии заявление с официальным призывом к жителям города не посещать богослужения в единственном в городе храме УПЦ МП.

Его в Facebook опубликовал мэр Городенок Богдан Кобылянский.

Речь идет о новом домовом храме, первое богослужение в котором после перерыва в несколько десятилетий совершила Ильинская парафия Ивано-Франковской епархии УПЦ 19 декабря. Это единственный храм Украинской православной церкви в городе с 1990-х годов - бывшие православные храмы отобрали сторонники Киевского патриархата и УГКЦ.

После богослужения у депутатов местного горсовета "возникло беспокойство", из-за чего на сессии 28 декабря они приняли документ с призывом не ходить в новый храм УПЦ МП.

В Украинской православной церкви назвали это решение горсовета противоречащим Конституции, которая запрещает властям вмешиваться в деятельность религиозных организаций.

Напомним, по данным Минкульта, у УПЦ МП почти вдвое больше приходов, чем у ПЦУ.

Также мы писали о том, что Киеврада отказалась выделить землю под строительство храма УПЦ МП.