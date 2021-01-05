Государственное предприятие "Антонов" и "Укрэксимбанк" подписали соглашение о финансировании строительства трех самолетов Ан-178 по заказу Министерства обороны.

Об этом во вторник, 5 января, в Facebook сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Контракт на три Ан-178 под госгарантии - это первый госзаказ на строительство отечественных воздушных транспортников для ВСУ. Сумма сделки почти на 3 млрд гривен, срок выполнения работ - четыре года. В начале декабря 2020 Кабмин разрешил Минобороны авансировать это соглашение. Ранее договор на поставку Ан-178 был подписан с зарубежным заказчиком.

После подписания соглашения ГП "Антонов" получит от "Укрэксимбанка" кредит почти на 3 млрд гривен.

Отметим, что начиная с 2014 года украинская авиапромышленность испытывает большие трудности с производством самолетов из-за разрыва связей с Россией, откуда поставлялись многие комплектующие. Лишь летом этого года удалось выпустить первый самолет (Ан-178) без российских деталей.

Напомним, "Укроборонпром" могут ликвидировать уже летом 2021 года. Ранее "Страна" разбиралась в причинах этих изменений.