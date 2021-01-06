В среду, 6 января, начнется 23-й лунный день, когда звезды советуют направить энергию внутрь себя, сконцентрироваться на целях и желаниях и по возможности избегать суеты.

Для трех знаков Зодиака - Близнецов, Скорпионов и Стрельцов - любая активность в этот день станет бесполезным расходованием сил.

Приводим основные рекомендации астрологов на сегодняшний день.

Также читайте Гороскоп на январь 2021.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня как никогда важно не распыляться на мелкие задачи. Чтобы добиться успеха, вам нужно проявить изобретательность и проницательность не только в работе, но и личной жизни. Сосредоточьтесь на том субъекте, который представляет для вас истинную ценность, попытайтесь его лучше узнать и тогда вы сможете с легкостью подобрать ключи к его сердцу.

Скорпионы (24 октября - 22 ноября)

Сегодня вам может захотеться пройтись по самому краю, однако рисковать не стоит. Да и резкие высказывания в адрес коллектива или руководства не приведут ни к чему хорошему. Спокойными на проявление эмоций нужно быть и "окольцованным" Скорпионам - не ровен час брак рассыплется, словно карточный домик. Но ведь никто не хочет оставаться одиноким.

Стрельцы (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцам нужно сконцентрироваться на своем мышечном тонусе. Ведь стрессы, недосып и плохое самочувствие влияют на состояние тела. Звезды советуют вам освоить несколько расслабляющих медитаций, отпустить тревоги и перестать находиться в состоянии готовности отражать атаки противников. Вы должны получить достаточно релакса, чтобы исчезли все зажимы в спине.

Всем остальным знакам Зодиака необходимо заняться вопросами денежной подушки безопасности. Ведь судя по финансовому прогнозу на 2021-й год Быка для всех знаков Зодиака, кардинально модернизировать жизнь будет нелегко. Это 100% потребует денег и концентрации на результате.

Также читайте гороскоп на неделю, с 4 по 10 января, когда Львы покажут Металлическому Быку серьезность, а Тельцы - экономность.