В России дело о сбитом Азербайджаном на территории Армении российском вертолете Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью. Теперь военные следователи расследуют его как умышленное убийство.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс".

"Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью - ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

За нарушение правил полетов максимальным наказанием является лишение свободы на семь лет, а за умышленное убийство - пожизненное заключение. Решение о переквалификации дела было принято по результатам следственно-оперативных действий.

"При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано", - говорится в сообщении.

При этом как долго будет вестись следствие - неизвестно, поскольку подозреваемые находятся на территории другого государства. Расследование дела ведут военные следователи, базирующиеся на российской базе в Гюмри (Армения).

Напомним, российский вертолет сбили ВВС Азербайджана 9 ноября на территории воздушного пространств Армении во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.

Уже ночью 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе туда российских миротворцев.