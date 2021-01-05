В связи с эпидемиологической опасностью для прохождения пробного ВНО каждый участник сможет выбрать только один предмет. Фото: facebook.com/UAMON

Во вторник, 5 января, в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Документы можно подать до 19 января включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 5 января 2021, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Зарегистрироваться можно до 19 января включительно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - рассказали в ведомстве.

Для того чтобы зарегистрироваться нужно:

  • заполнить регистрационную форму

  • зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации

  • распечатать квитанцию

  • оплатить услугу проведения пробного ВНО

  • за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств

В связи с эпидемиологической опасностью для прохождения пробного ВНО каждый участник сможет выбрать только один предмет:

  • украинский язык;

  • украинский язык и литературу;

  • историю Украины;

  • математику;

  • биологию;

  • географию;

  • физику;

  • химию;

  • английский язык;

  • испанский язык;

  • немецкий язык;

  • французский язык.

Тестирование по всем предметам пройдет в один день - 10 апреля 2021 года.

Результат пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.

В Украине 5 января стартовала регистрация на пробное ВНО. Скриншот: facebook.com/UAMON

В Украине 5 января стартовала регистрация на пробное ВНО. Скриншот: facebook.com/UAMON

В Украине 5 января стартовала регистрация на пробное ВНО. Скриншот: facebook.com/UAMON

В Украине 5 января стартовала регистрация на пробное ВНО. Скриншот: facebook.com/UAMON

Напомним, мы сообщали, где можно пройти регистрацию для прохождения пробного ВНО.

Также рассказывали, что стоимость пробного ВНО в 2021 году будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн в связи с региональными особенностями организации, в частности, стоимостью печати и доставки материалов по регионам.

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