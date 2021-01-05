Во вторник, 5 января, в Украине стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Документы можно подать до 19 января включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 5 января 2021, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании. Зарегистрироваться можно до 19 января включительно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - рассказали в ведомстве.

Для того чтобы зарегистрироваться нужно:

заполнить регистрационную форму





зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации





распечатать квитанцию





оплатить услугу проведения пробного ВНО





за 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств

В связи с эпидемиологической опасностью для прохождения пробного ВНО каждый участник сможет выбрать только один предмет:

украинский язык;





украинский язык и литературу;





историю Украины;





математику;





биологию;





географию;





физику;





химию;





английский язык;





испанский язык;





немецкий язык;





французский язык.

Тестирование по всем предметам пройдет в один день - 10 апреля 2021 года.

Результат пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будет обнародован на их информационных страницах 16 апреля.

Напомним, мы сообщали, где можно пройти регистрацию для прохождения пробного ВНО.

Также рассказывали, что стоимость пробного ВНО в 2021 году будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн в связи с региональными особенностями организации, в частности, стоимостью печати и доставки материалов по регионам.