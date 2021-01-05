Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Панаму в период с 18 по 25 января, это как минимум на месяц раньше, чем ее получит Украина.

Об этом сообщает Reuters.

"У нас есть подтверждение, что с 18 по 25 января мы получим 40 000 доз для нашей страны", - заявила министр иностранных дел Панамы Эрика Муйнес.

Панама получит вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее власти этой страны подписали соглашения с четырьмя производителями вакцин от коронавируса о поставках в общей сложности 5,5 млн доз препаратов. Население Панамы по состоянию на 2020 год составляет 4,3 миллиона человек.

Напомним, недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Ее, по данным главного санврача страны Виктора Ляшко, могут доставить в Украину или в конце февраля, или в начале марта. После этого и начнется вакцинация.

Также мы писали о том, что по договору, заключенному на поставку китайского препарата CoronaVac, первая партия вакцины (700 тысяч доз) должна быть поставлена в Украину не позднее 31 марта 2021 года. Остальные 1 213 316 доз государство получит не позднее 31 мая.