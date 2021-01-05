В половине областей Украины выявили меньше ста случаев коронавируса за сутки. Статистика Минздрава
В Украине, где за три дня до локдауна в Украине зафиксировали рост новых случаев Covid-19, за последние сутки наибольшее количество пациентов выявили в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Число новых случаев в Киеве, где в первые дня года прирост зараженных резко упал, снова стремительно растет и движется к отметке в тысячу пациентов.
В 13 регионах количество новых случаев не достигает и ста.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 января:
Киев - 114 369 (+846 за сутки);
Винницкая область - 22 997 (+76);
Волынская область - 33 574 (+86);
Днепропетровская область - 60 251 (+320);
Донецкая область - 37 829 (+269);
Житомирская область - 40 175 (+77);
Закарпатская область - 28 600 (+65);
Запорожская область - 55 964 (+418);
Ивано-Франковская область - 43 753 (+61);
Киевская область - 61 108 (+266);
Кировоградская область - 8 598 (+25);
Луганская область - 11 053 (+33);
Львовская область - 63 286 (+371);
Николаевская область - 32 560 (+87);
Одесская область - 73 282 (+682);
Полтавская область - 37 575 (+376);
Ровенская область - 41 769 (+137);
Сумская область - 41 595 (+59);
Тернопольская область - 34 459 (+53);
Харьковская область - 70 656 (+313);
Херсонская область - 18 318 (+84);
Хмельницкая область - 40 012 (+40);
Черкасская область - 40 401 (+376);
Черновицкая область - 40 764 (+127);
Черниговская область - 30 637 (+87).
Напомним, число случаев коронавируса в мире перевалило за 86 миллионов.
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