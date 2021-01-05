В Украине, где за три дня до локдауна в Украине зафиксировали рост новых случаев Covid-19, за последние сутки наибольшее количество пациентов выявили в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Число новых случаев в Киеве, где в первые дня года прирост зараженных резко упал, снова стремительно растет и движется к отметке в тысячу пациентов.

В 13 регионах количество новых случаев не достигает и ста.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 5 января:

Киев - 114 369 (+846 за сутки);

Винницкая область - 22 997 (+76);

Волынская область - 33 574 (+86);

Днепропетровская область - 60 251 (+320);

Донецкая область - 37 829 (+269);

Житомирская область - 40 175 (+77);

Закарпатская область - 28 600 (+65);

Запорожская область - 55 964 (+418);

Ивано-Франковская область - 43 753 (+61);

Киевская область - 61 108 (+266);

Кировоградская область - 8 598 (+25);

Луганская область - 11 053 (+33);

Львовская область - 63 286 (+371);

Николаевская область - 32 560 (+87);

Одесская область - 73 282 (+682);

Полтавская область - 37 575 (+376);

Ровенская область - 41 769 (+137);

Сумская область - 41 595 (+59);

Тернопольская область - 34 459 (+53);

Харьковская область - 70 656 (+313);

Херсонская область - 18 318 (+84);

Хмельницкая область - 40 012 (+40);

Черкасская область - 40 401 (+376);

Черновицкая область - 40 764 (+127);

Черниговская область - 30 637 (+87).

Напомним, число случаев коронавируса в мире перевалило за 86 миллионов.

Также мы писали о том, будет ли отменен локдаун в Украине с 8 января.