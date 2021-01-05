В понедельник, 4 января, в Донецкой области на водопроводе произошла авария. Из-за нее без воды остались десятки тысяч людей в пяти населенных пунктах. Утром 5 января сотрудники "Воды Донбасса" продолжают проводить ремонтные работы.

Об этом сказано в ежедневной сводке ГСЧС, обнародованной на сайте спасателей.

Прорыв произошел на водопроводе "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм. В результате без водоснабжения остались 5 населенных пунктов: города Торецк и Железное, пгт Пивничное и Южное, а также частично пгт Щербиновка - всего около 38 тысяч жителей.

"Для обеспечения работы котельных создан запас воды", – сообщили спасатели.

По состоянию на 07:00 вторника, 5 января, бригады КП "Компания "Вода Донбасса" продолжают работы по восстановлению водоснабжения.

Напомним, подобные аварии случались на Донбассе и раньше. Например, в октябре под Славянском прорвало магистральную трубу, тогда без воды остались 75 тысяч человек.

Также мы писали о том, что летом пять городов Донбасса остались без воды из-за крупной аварии на водоводе.