Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, обнародовавший записи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева, из которых следовало, что спецслужбы страны могли быть причастны к убийству журналиста Павла Шеремета, готов свидетельствовать по делу Офису генпрокурора.

Об этом со ссылкой на Макара сообщает "Общественное".

По словам Игоря Макара, он передал указанные записи украинской стороне еще в декабре 2020 года.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи примерно в декабре. Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины", - сказал Макар.

Он добавил, что готов прилететь в Киев, чтобы дать показания, однако все зависит от спецслужб Украины.

Также бывший сотрудник белорусского спецназа рассказал, что лицо, совершившее запись тех разговоров и с которым говорит глава КГБ в 2008-2012 годах Вадим Зайцев, также готово свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Макар, находится в Евросоюзе.

Попали эти материалы к бывшему сотруднику белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.

Тогда, по словам Макара, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний выехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где раньше сам был руководителем "расстрельной группы", которая занималась смертными приговорами. Книгу Алкаева в 2007 году издал Шеремет.

Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам. По его словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач и начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.

Согласно информации на пленках, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза", – сообщил Макар.

Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае была бы угроза его жизни, однако почему он не обнародовал записи, когда Шеремета убили, он так и не сказал.

"Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета. Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране", – пояснил он.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, Шеремет погиб на месте.

В декабре прошлого года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

4 января 2021 года в сети появились записи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в том числе журналиста Павла Шеремета.

"Страна" подробно писала о том, что известно о новой версии убийства журналиста.