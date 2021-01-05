По состоянию на утро вторника, 5 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 5 334. За сутки в стране Covid-19 выявили у 164 детей и 362 медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Общее число случаев коронавируса в Украине достигло 1 083 585. Из них 19 129 (+202 за сутки) оказались летальными. Выздоровели уже 747 408 (+13 850) пациентов с Covid-19. За сутки было госпитализировано 1 280 человек. Также сообщается о 39 286 проведенных вчера тестирований (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской области (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Напомним, по состоянию на понедельник в Украине было выявлено 4 158 новых случаев коронавируса. Вчера глава Минздрава заявил, что существует вероятность роста количества больных Covid-19 после новогодних праздников.

Ранее мы писали, какие ограничения будут действовать в период локдауна с 8 по 24 января включительно.