Вакцина от коронавирусной болезни производства британо-шведской биофармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета одобрена для использования и производстве в Мексике.

Соответствующее решение приняла Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики (COFEPRIS), сообщил министр здравоохранения Марсело Эбрард.

"Вакцина AztraZeneca одобрена комиссией по защите от санитарных рисков. Ее производство в Мексике начнётся очень скоро", - заявил он.

Ранее в Мексике одобрили использование вакцины производства Pfizer и BioNTech. Недавно мы рассказывали о том, как врач в этой стране попала в больницу после укола этим препаратом.

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