Американские военные разместили на авиабазе в Румынии эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper в поддержку операций НАТО в регионе.

Об этом в понедельник, 4 января, сообщило Командование ВВС США в Европе и Африке.

"Военно-воздушные силы США разместили беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО", - говорится в сообщении.

"Передовое размещение готовых к действиям MQ-9 в этом ключевом стратегическом районе заверит наших союзников и партнеров, а также даст понять нашим противникам, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу", - добавил командующий ВВС США в Европе и Африке, генерал Джефф Харригян.

В 2018 году США разместили дроны MQ-9 Reaper на 12-й авиабазе ВВС Польши Мирославец, в 2019 и 2020 годах они перебрасывались в Румынию. Мирославец находится в 270 километрах от Калининградской области, а румынская авиабаза расположена в 680 километрах от Крыма.

MQ-9 Reaper относятся к классу беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета. Они широко применялись американскими военными для нанесения точечных ударов по целям террористических группировок в Афганистане, Ираке и Сирии. Дрон способен совершать полет на дальность до 2 тысяч км и может нести 1,7 тонны полезной нагрузки, включая управляемые ракеты, авиабомбы на внешних подвесках, а также оснащен бортовой оптико-электронной и радиоэлектронной разведывательной аппаратурой. MQ-9 Reaper может находиться в воздухе 27 часов.

Напомним, ранее в американском военном командовании решили вывести с территории Германии 12 тысяч своих военнослужащих, чтобы передислоцировать их в Италию и Бельгию.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который говорил об усилении присутствия организации в Черноморском регионе, заявил, что Российская Федерация не представляет непосредственную военную угрозу для стран альянса.