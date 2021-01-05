Общее число случаев коронавируса в мире превысило отметку в 86 миллионов. Лидерство в антирейтинге традиционно удерживают США.

Об этом гласят данные независимого сайта статистики Worldometers по состоянию на 07:00 вторника, 5 января.

Так, с начала пандемии коронавируса в мире подтвердилось 80 107 434 случаев инфекции, из них 547 639 за прошедшие сутки. Скончались 1 860 583 пациента, выздоровел 61 059 721.

Топ-5 стран по общему числу случаев коронавируса выглядит следующим образом:

США - 21 353 051 (скончались 362 123, выздоровели 12 736 512);



Индия - 10 357 569 (скончались 149 886, выздоровели 9 975 958);



Бразилия - 7 754 560 (скончались 196 591, выздоровели 6 875 230);



Россия - 3 260 138 (скончались 58 988, выздоровели 2 640 036);



Великобритания - 2 713 563 (скончались 75 431, данных о числе выздоровевших нет).

Напомним, в понедельник, 4 января, Украина заняла верхние строчки антирейтингов заболеваемости COVID-19.

Ранее министерство здравоохранения обновило список стран по уровню распространения коронавируса. К "красной" зоне отнесли 49 государств.