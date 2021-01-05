Иранские военные задержали южнокорейский танкер в Персидском заливе из-за загрязнения воды нефтью. Это произошло на фоне поддержки Сеулом американских санкций в отношении Исламской Республики.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал судно Hankuk Chemi из Южной Кореи после того, как его экипаж не отреагировал на предупреждения. Ранее танкер вышел из порта Аль-Джубайль в Саудовской Аравии и перевозил 7 200 тонн нефтепродуктов.

На борту находились граждане Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии и Мьянмы. Танкер в сопровождении военных был доставлен в иранский порт Бендер-Аббас, дело касательно загрязнения судном окружающей среды будет направлено в суд.

Задержание произошло накануне визита замминистра иностранных дел Южной Кореи в Тегеран. Во время этого мероприятия стороны обсудят требование Ирана разморозить 7 миллиардов долларов в южнокорейских банках, которые были заблокированы в рамках санкций США.

Напомним, в августе прошлого года американские власти задержали в открытом океане четыре танкера, загруженные иранским топливом.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные штаты в том, что те препятствуют поставкам вакцины от коронавируса в страну.