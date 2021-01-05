Министерство здравоохранения Израиля одобрило использование вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Ранее это сделали США и Канада.

Об этом сообщает пресс-служба Moderna.

"Министерство здравоохранения Израиля забронировало 6 миллионов доз, и ожидается, что первые поставки начнутся в январе", - говорится в заявлении компании.

На данный момент страны Европейского Союза, Сингапур и Великобритания также рассматривают возможность выдачи разрешения на использования вакцины от Moderna.

Напомним, Израиль занял первое место в мире по числу введенных доз вакцин на сто человек населения, оставив позади Бахрейн, Великобританию, США, Данию и Россию. Вакцинация в Израиле началась 19 декабря с использованием вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Тем временем Украина заключила договор на поставку китайского препарата CoronaVac, первая партия которого должна прибыть в страну до 31 марта.