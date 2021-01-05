Президент США Дональд Трамп все еще надеется одержать победу на выборах в восьми штатах, где по результатам голосования выборщиков он уступил демократу Джо Байдену.

Об этом глава государства заявил во время митинга в Джорджии во вторник, 5 января.

"Они (демократы - Ред.) говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все. Посмотрите, что будет в следующие пару недель, что произойдет и что выяснится", - сказал Трамп своим сторонникам.

Видео: YouTube/ 11Alive

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября, в декабре выборщики утвердили результаты голосования, по которым победил Джо Байден. Демократ набрал 306 голосов, в то время как Трамп заручился поддержкой 232 выборщиков. Конгресс утвердит эти результаты уже 6 января. Инаугурация следующего президента запланирована на 20 января.

Ранее мы писали о том, как Трамп созванивался с государственным секретарем Джорджии республиканцем Брэдом Раффенспергером и требовал "найти" ему недостающие голоса, чтобы оспорить свое поражение на президентских выборах.