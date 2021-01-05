В штате Джорджия 5 января состоится второй тур выборов сенаторов в Сенат США. Эти выборы принципиально важны, поскольку определят, сохранит ли партия республиканцев большинство в этой палате Конгресса.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Если республиканцам не удастся этого сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января вступит в должность Джо Байден. При таком раскладе сил демократы смогут беспрепятственно продвигать свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

В случае же, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и блокировать его назначения на ключевые посты.

В сенате США заседают по два представителя от каждого штата.

К настоящему моменту по итогам выборов в ноябре республиканцы гарантировали себе 50 мест в Сенате, а демократы - 48. Для контроля над палатой необходим 51 голос, поэтому республиканцам достаточно победы в Джорджии хотя бы одного из двух кандидатов: Келли Лефлер или действующего сенатора Дэвида Пердью.

Если оба потерпят неудачу, то у обеих партий будет по 50 сенаторов. В таких случаях решающий голос в сенате принадлежит вице-президенту: с 20 января 2021 года им станет член Демократической партии Камала Харрис.

Голосование в Джорджии затянулось по причине особых законов в штате. Первый тур состоялся еще в ноябре. Согласно закону, кандидат получает место в сенате только если он заручился поддержкой более 50% голосов. В противном случае проводится ещё один тур голосования.

Оба республиканца довольно удачно выступили в первом туре. Так, в ходе первого голосования Пердью опередил демократа Рафаэля Уорнока на 88 тысяч голосов, однако при этом заручился поддержкой 49,7% избирателей.

Что касается Палаты представителей, над ней удалось сохранить контроль демократам, однако республиканцы значительно сократили отставание.

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