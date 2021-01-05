С конца 2020 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 2 270 гривен. В связи с этим с 1 января 2021 года увеличились суммы определения последствий преступлений - в частности, краж.

Об этом сообщается на сайте "Юрлига".

Сумма. кража которой влечет уголовную ответственность, равна необлагаемому налогом минимуму доходов граждан. В свою очередь, последний составляет 50% от прожиточного минимума.

В 2021 году для норм административного и уголовного законодательства в части квалификации административных или уголовных правонарушений применяется сумма 1 135 гривен.

В соответствии со статьей 51 КУоАП кража чужого имущества считается мелкой, если его стоимость на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть - 227 грн.

Мелкая кража влечет наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка, административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Если стоимость похищенного имущества превышает 227 грн, наступает уголовная ответственность. В соответствии со статьей 185 Уголовного кодекса тайное похищение чужого имущества карается штрафом от 1000 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 80 до 240 часов, или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом сроком до 6 месяцев, или лишением свободы сроком до пяти лет.

Если преступник причинил ущерб, уголовная ответственность усиливается. Значительным ущербом считаются убытки на сумму от 113 500 до 283 750 грн.

Кражей в крупных размерах считается такая, если убытки от нее превышают 283 750 грн. Особо крупным размером считается 681 000 грн.

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