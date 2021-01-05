Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 5 января
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 5 января. За последние сутки заболело еще 5 334 человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 202.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 114 369
- Винницкая - 22 997
- Волынская - 33 574
- Днепропетровская - 60 251
- Донецкая - 37 829
- Житомирская - 40 175
- Закарпатская - 28 600
- Запорожская - 55 964
- Ивано-Франковская - 43 753
- Киевская - 61 108
- Кировоградская - 8 598
- Луганская - 11 053
- Львовская - 63 286
- Николаевская - 32 560
- Одесская - 73 282
- Полтавская - 37 575
- Ровенская - 41 769
- Сумская - 41 595
- Тернопольская - 34 459
- Харьковская - 70 656
- Херсонская - 18 318
- Хмельницкая - 40 012
- Черкасская - 40 401
- Черновицкая - 40 764
- Черниговская - 30 637
Напомним, во вторник, 5 января, Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким приростом умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Также мы занимаем 14-е место в мире по числу новых выявленных случаев заражений.
Как сообщала "Страна", в Польше зафиксировали нарушение правил Национальной программы иммунизации. В рамках нулевого этапа вакцинации, рассчитанного на медиков, прививку сделали политикам и представителям шоу-бизнеса.
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