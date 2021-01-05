Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 5 января. За последние сутки заболело еще 5 334 человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 202.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 114 369
  • Винницкая - 22 997
  • Волынская - 33 574
  • Днепропетровская - 60 251
  • Донецкая - 37 829
  • Житомирская - 40 175
  • Закарпатская - 28 600
  • Запорожская - 55 964
  • Ивано-Франковская - 43 753
  • Киевская - 61 108
  • Кировоградская - 8 598
  • Луганская - 11 053
  • Львовская - 63 286
  • Николаевская - 32 560
  • Одесская - 73 282
  • Полтавская - 37 575
  • Ровенская - 41 769
  • Сумская - 41 595
  • Тернопольская - 34 459
  • Харьковская - 70 656
  • Херсонская - 18 318
  • Хмельницкая - 40 012
  • Черкасская - 40 401
  • Черновицкая - 40 764
  • Черниговская - 30 637

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, во вторник, 5 января, Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким приростом умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Также мы занимаем 14-е место в мире по числу новых выявленных случаев заражений. 

Как сообщала "Страна", в Польше зафиксировали нарушение правил Национальной программы иммунизации. В рамках нулевого этапа вакцинации, рассчитанного на медиков, прививку сделали политикам и представителям шоу-бизнеса.

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