В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 5 января. За последние сутки заболело еще 5 334 человек, излечилось 14 тысяч пациентов и скончалось 202.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 114 369

Винницкая - 22 997

Волынская - 33 574

Днепропетровская - 60 251

Донецкая - 37 829

Житомирская - 40 175

Закарпатская - 28 600

Запорожская - 55 964

Ивано-Франковская - 43 753

Киевская - 61 108

Кировоградская - 8 598

Луганская - 11 053

Львовская - 63 286

Николаевская - 32 560

Одесская - 73 282

Полтавская - 37 575

Ровенская - 41 769

Сумская - 41 595

Тернопольская - 34 459

Харьковская - 70 656

Херсонская - 18 318

Хмельницкая - 40 012

Черкасская - 40 401

Черновицкая - 40 764

Черниговская - 30 637

Напомним, во вторник, 5 января, Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким приростом умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Также мы занимаем 14-е место в мире по числу новых выявленных случаев заражений.

Как сообщала "Страна", в Польше зафиксировали нарушение правил Национальной программы иммунизации. В рамках нулевого этапа вакцинации, рассчитанного на медиков, прививку сделали политикам и представителям шоу-бизнеса.