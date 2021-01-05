Украинцам рассказали, при каких условиях и договоренностях можно привлекать сотрудников к работе в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

"Преимуществом работы по трудовому договору является гарантированность отдыха. Это право обеспечивается, в частности, предоставлением работникам нерабочих дней. Как пояснили специалисты Министерства труда и социальной политики Украины, нерабочими следует считать дни, в которые работа на предприятиях, в учреждениях, организациях не производится (статья 67 Кодекса законов о труде Украины). Общим выходным днем ​​является воскресенье. Второй выходной день при 5-дневной рабочей неделе устанавливается графиком работы предприятия, согласовывается с профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, организации и, как правило, должен предоставляться подряд с общим выходным днем. В соответствии со ст.73 КЗоТ работа также не проводится в праздничные дни и дни религиозных праздников. Устранить недоразумения между работниками и работодателями по поводу законности привлечения к работе в праздники и выходные помогут нормы трудового законодательства и разъяснения компетентных органов", - указано в сообщении.

1. Допустимость привлечения к работе в нерабочие дни в исключительных случаях.

Работа в выходные дни запрещается. Привлечение отдельных работников к работе в эти дни допускается только в следующих исключительных случаях:

- для предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий и немедленного устранения их последствий;

- для предотвращения несчастных случаев, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия людей, их гибели или порчи имущества;

- для выполнения неотложных, заранее не предусмотренных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа предприятия, учреждения, организации в целом или их отдельных подразделений;

- для выполнения неотложных погрузочно-разгрузочных работ с целью предотвращения или устранения простоя подвижного состава или скопления грузов в пунктах отправления и назначения (ч. 2 ст. 71 КЗоТ).

На предприятиях, в учреждениях, организациях, где работа не может прерываться в общий выходной день в связи с необходимостью обслуживания населения (магазины, предприятия бытового обслуживания, театры, музеи и другие), выходные дни устанавливаются местными советами (ст. 68 КЗоТ ). Кроме того, законодатель определил особенности организации отдыха на непрерывных производствах (ст. 69 КЗоТ).

2. Специфическая процедура привлечения к работе в нерабочие дни.

Процедура привлечения к работе в выходные была подробно разъяснена специалистами Государственной службы Украины по вопросам труда. Привлечение работников к работе в выходные дни производится по письменному приказу собственника или уполномоченного им органа. Для издания приказа о работе в выходной день необходимо иметь:

(А) фактическое основание, предусмотренное ч. 2 ст. 71 КЗоТ;

(Б) разрешение профсоюзной организации (должен предоставить именно орган, а не его глава) или профсоюзного представителя;

(В) согласие сторон на способ компенсации работы в выходной день;

(Г) согласие работника выполнять порученную работу, если выполнение такой работы не оговорено трудовым договором, кроме случаев временного перевода без согласия работника.

В приказе о работе в выходной день обязательно указывается: - основание привлечения сотрудников к работе; - фамилии, имена, отчества и должности всех, кто будет работать в этот день; способ компенсации за работу в выходной день каждому работнику.

3. Работникам гарантируется повышенная оплата труда за работу в нерабочие дни.

Работа в выходной день может компенсироваться по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере (ст. 72 КЗоТ). Работа в праздничный и нерабочий день оплачивается в двойном размере:

а) сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;

б) работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, в размере двойной часовой или дневной ставки;

в) работникам, получающим месячный оклад (в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный и нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячную норму (ст. 107 КЗоТ). Специфика есть и у оплаты работы в выходные и праздничные дни при суммированном учете рабочего времени.

В случае суммированного учета рабочего времени работа в праздничные и нерабочие дни (ст. 73 КЗоТ) по графику включается в норму рабочего времени за учетный период, установленную на предприятии. Часы работы, превышающие эту норму, считаются сверхурочными и оплачиваются в двойном размере. Поэтому при подсчете сверхурочных часов работа в праздничные и нерабочие дни, проведенная сверх установленной нормы, за учетный период не учитывается, поскольку она уже оплачена в двойном размере. На это обращает внимание Минсоцполитики.

4. Возможность компенсации работы в нерабочие дни предоставлением другого дня отдыха.

По желанию работника, работавшего в праздничный и нерабочий день, ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 107 КЗоТ). "Отгул" или другой день отдыха предоставляется по соглашению сторон. Специалисты по кадрам отмечают, что одновременно оплата в повышенном размере и предоставления отгула не допускается. При предоставлении отгула работа в выходной день не оплачивается в повышенном размере; не предусмотрена и оплаты дня отдыха. Срок предоставления другого дня отдыха определяется по соглашению сторон.

5. Установлены дополнительные преимущества для отдельных категорий работников.

Как указывают специалисты Гоструда, трудовое законодательство устанавливает запрет на привлечение отдельных категорий работников к работам в выходные дни, а именно:

работников, которым не исполнилось восемнадцать лет, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;

- родителей, воспитывающих детей без матери (в т. ч. в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении);

- опекунов (попечителей). Статья 192 КЗоТ запрещает привлекать к работам в выходные дни лиц моложе 18 лет.

Кроме того, привлечение граждан пожилого возраста к работе в выходные дни допускается только с их согласия и при условии, что это не противопоказано им по состоянию здоровья (ст. 13 Закона Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине").

Напомним, работодатель может отстранить своего работника от выполнения им обязанностей по нескольким причинам, среди которых - появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, как "выбить" у начальства выходное пособие в случае увольнений при разных обстоятельствах.