Карантин – заменитель вакцины?

Посленовогодняя статистика продемонстрировала небывалое для последних месяцев падение заболеваемости – до 4 с небольшим тысяч новых больных по вчерашним данным.

Эта статистика выглядит еще оптимистичнее на фоне показателей выздоровления, которые регулярно оказываются выше числа заболевших. Естественно, при таких тенденциях логичным стал вопрос о том, нужен ли вообще заранее объявленный карантин с 8 января.

Сами власти подобное обсуждение никак не комментируют, лишь предупреждая, что значительное уменьшение роста заболеваемости напрямую связано с уменьшением числа тестируемых в течение новогодних праздников.

Скорее всего, подобные месседжи и предназначены для того, чтобы еще раз подтвердить: январский карантин никуда не денется. И это логично, поскольку праздники Украина отгуляла в свободном режиме, и теперь за празднование придется расплачиваться. К тому же даже нынешняя статистика не так уж благополучна, если считать по количеству умерших и госпитализированных.

И есть еще одна причина, по которой Украине придется периодически возвращаться к жесткому карантину: отсутствие массовой вакцинации, которая началась уже в целом ряде стран. В очереди на западные вакцины наша страна в самом хвосте, а от российской наша власть продолжает открещиваться – даже несмотря на то, что в Харькове есть мощности для ее производства. Поэтому единственный способ сбивать периодически нарастающие волны заболеваемости – это все те же локдауны.

Хотя нам еще только предстоит понять, насколько будет эффективным жесткий карантин при работающем общественном транспорте. Ведь вполне вероятно, что в такой ситуации закроются только те, кого регламентирует правительство: школы, общепит и торговые центры. А остальных-то все равно никто не контролирует.

Посол Израиля против Бандеры

Первый рабочий день 2021 года был наполнен комментариями о главном украинском политическом событии 1 января – ежегодном факельном шествии по Крещатику в честь дня рождения Степана Бандеры. Причем, хотя событие и было внутриукраинским, комментарии оказались по преимуществу зарубежными.

Коротко и жестко прокомментировал в Твиттере прошедший марш посол Израиля в Украине: "Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима". Лидером, "сотрудничавшим с нацистской Германией", назвало Бандеру и "Еврейское телеграфное агентство", работающее в США. В его публикации также отметили, что Бандера как вождь УПА несет ответственность за убийства тысяч евреев и поляков.

Следует признать: международный имидж вождя ОУН-УПА уже сформирован, и изменить его не получится. Тем более – факельными шествиями, которые сами по себе приводят к аналогиям с нацистскими шествиями 1930-х годов.

И с этим украинской власти нужно что-то делать. Прежде всего, в плане пересмотра идеологической концепции государства. Ведь до тех пор, пока Бандера является признанным на государственном уровне героем, Украина обречена на конфликты с такими государствами, как Израиль и Польша. Но и это не самое важное.

Куда хуже, что Бандера цементирует раскол внутри Украины, так как минимум для половины страны он отнюдь не герой.

Белорусский "след" в убийстве Шеремета

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета вчера обрело новый "след" – заказ белорусской власти через белорусские же спецслужбы. Эта версия родилась после публикации аудиозаписи 2012 года, на которой якобы глава КГБ Белоруссии тех времен Владимир Зайцев на инструктаже офицеров спецподразделения "Альфа" призывает взорвать Шеремета.

Новая нить для расследования (за которую уже взялся украинский МВД) вроде бы выглядит логично: ведь Павел когда-то был белорусским журналистом, который доставлял массу неприятностей режиму Лукашенко своей оппозиционной деятельностью в России. Однако все это логично только на первый взгляд, поскольку не учитывает фактор времени.

Даже если запись аутентична, данная версия могла быть актуальна в 2012 году, но не в 2016-м, когда Шеремет уже стал украинским журналистом и белорусских дел вообще не касался. Заказ на убийство Павла в 2016 году сменщиками Зайцева был бы просто нелеп, поскольку ничего не давал белорусской власти и даже вредил ее "проевропейской" политике того периода.

Учитывая тот факт, что запись слита белорусской оппозицией через европейские СМИ, очевидно, что основная цель публикации – продемонстрировать преступность режима Лукашенко и с помощью такой демонстрации попытаться активизировать западную помощь угасающим протестам в Минске. Только так и следует рассматривать подобную запись.

Использовать же ее в качестве доказательства для украинского следствия – означает увести его от реальных заказчиков и реальных убийц Павла Шеремета. В этом заинтересовано немало людей в Украине (в том числе во власти), однако вряд ли в этом заинтересовано общество в целом. Для него важно, чтобы были наказаны настоящие преступники, а не те, кого назначат на эту роль.

Особняк для Тимошенко

Главное событие светско-политической жизни вчерашнего дня – покупка семьей зама главы Офиса президента Кирилла Тимошенко особняка под Киевом стоимостью не менее 10 млн гривен.

Формально у Тимошенко есть средства на покупку дома: он задекларировал более миллиона долларов наличкой. Однако вопросов от этого меньше не становится (в первую очередь - откуда у него этот миллион взялся). Правда, ждать ответов на них не приходится.

В этом, собственно, и кроется коренное отличие Украины от цивилизованных стран Запада: там подобная покупка действующим чиновником была бы просто невозможна, поскольку вызвала бы повышенный интерес к его доходам и поставила под сомнение всю его деятельность на государственном посту. В случае с Тимошенко – с его работой над президентским проектом "Большая стройка", который и так вызывает вопросы в связи с высокой стоимостью дорожного строительства.

У нас же все это проходит без последствий. Мало кто верит, что Тимошенко вообще способен доказать легальность происхождения своего миллиона долларов, но ни деньги, ни элитный особняк не становятся препятствием для его деятельности в верхушке власти.

А то, что это бьет по ее имиджу и имиджу самого президента в глазах общества, проблемой не выглядит. Тем более что заменить Тимошенко можно только таким же чиновником, у которого найдется не особняк, так что-нибудь другое.

Тарифы по-новому: в Украине начались забастовки

Жители Лубен Полтавской области вчера открыли украинский "сезон протестов-2021". Причем по теме, которая в прошлом году была неактуальной, – тарифы.

Действительно, в 2020-м платежки в течение всего года оставались стабильными, а по отдельным позициям (газ, отопление) даже снижались по сравнению с предыдущим периодом. Это можно было объяснить обещанием Владимира Зеленского, данным в конце 2019-го, снизить тарифы в два раза, хотя, конечно, на самом деле их снижению способствовала конъюнктура на мировом рынке газа.

К началу 2021-го власти уже забыли об обещании президента, и с января тарифы выросли почти по всем позициям. Газ (из-за которого протестовали жители Лубен), отопление, холодная и горячая вода – вот перечень подорожаний, ставших "новогодним подарком" 2021-го для украинцев. Причем, судя по всему, перечень не исчерпывающий.

А это значит, что Лубны – только первая ласточка того, что в новом году станет тенденцией. Проблема еще и в том, что за последние два года существенно уменьшились субсидии, и теперь подросшие тарифы становятся огромной проблемой даже в случае, если субсидии дают. Не говоря уже о том, когда в них отказывают.

Парадокс, но Зеленский, так жестко отчитавший из-за тарифов Гончарука в декабре 2019-го, вообще не реагирует на складывающуюся сегодня ситуацию. То ли в его "теплую ванную" информация еще не дошла, то ли сам президент уже перешел в иное измерение, где тарифы не существуют.