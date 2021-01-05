Украинцам рассказали о самых частых случаях мошенничества, которыми аферисты зарабатывают на гражданах. Также эксперты рассказали, как распознать угрозу и что делать, чтобы не лишиться денег.

Об этом рассказала специалист Кропивницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Наталия Цуцман, передает портал бесплатной правовой помощи.

"Без мобильного телефона трудно представить современного человека. Мобильный телефон позволяет, не выходя из дома, сделать заказ в онлайн-магазине, кафе, оплатить коммунальные платежи, оформить социальную помощь, или заказать справку и тому подобное. Но, кроме этого, телефон дает возможность мошенникам обмануть граждан", - указано в сообщении.

Победа в акции. На Ваш номер приходит SMS-сообщение от мобильного оператора или магазина: "Вы победили в акции, но для того чтобы получить выигрыш. Вы должны на определенный номер перевести средства, отправить сообщение или позвонить".

Ваши действия: если Вам пришло это сообщение, не спешите выполнять указанные в нем действия. Проверить наличие акций мобильных операторов или магазинов довольно просто. Необходимо зайти на официальный сайт, позвонить на контактный номер оператора или магазина и уточнить все детали.

Изготовление дубликата SIM-карты с целью завладения средств, находящихся на карточном счету. На Ваш мобильный номер звонят с неизвестных номеров и, не дождавшись ответа, прерывают звонок, ожидая ответного звонка. После чего мошенник звонит Вашему оператору и блокирует номер телефона в связи с его потерей.

После этого аферист повторно звонит мобильному оператору, который обслуживает SIM-карты и, с целью получения дубликата ранее заблокированной SIM-карты, отвечает на вопросы оператора для подтверждения, что именно он является владельцем карты. В большинстве случаев вопросы касаются последних номеров абонентов, с которыми общался клиент, когда в последний пополнялся счет и тому подобное.

Далее мошенник получает дубликат SIM-карты и доступ к мобильным приложениям, в том числе, и контроль над финансовыми операциями.

Ваши действия:

не звонить и не отвечать на звонки с неизвестных номеров;

не указывать в ​​объявлениях номер мобильного телефона, закрепленный за платежной карточкой;

не разглашать номера мобильных телефонов близких посторонним лицам;

не передавать третьим лицам SMS-коды, которые Вам поступают на номер;

обратиться к оператору мобильной связи с заявлением о том, что дубликат SIM-карты может быть выдан только при наличии паспорта с соответствующими реквизитами, или перейти на контрактное обслуживание номера.

Звонок от сотрудника банка. Чаще всего мошенники работают по такой схеме: звонят и сообщают о попытке осуществления атаки на Ваш карточный счет, похищение с него средств, или заверяют в необходимости продолжения действия кредитной карты, повышении кредитного лимита на ней и прочее. Такие мошенники часто представляются работником банка или службы охраны.

Для того чтобы завладеть Вашими средствами, им необходима следующая информация: пароль от банковской карты; секретное слово, SMS-код, который пришел на номер мобильного телефона, номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код и тому подобное.

После чего Вам поступают на номер мобильного телефона SMS-сообщения о снятии средств со счета и для того, чтобы избежать атаки на карточный счет, необходимо подойти к ближайшему банкомату или терминалу, ввести специальную комбинацию и SMS-код, который придет Вам на номер. Однако, если выполнить все действия, мошенники завладеют средствами с Вашего счета.

Ваши действия:

работник банка не имеет права выяснять или уточнять личные данные клиента;

никогда никому не сообщайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV2-код, а также пароли, поступающие в SMS-сообщении;

позвоните на контактный номер Вашего банка и выясните, действительно ли происходила атака на карту, и нужно ее перевыпустить;

оставьте заявку оператору, что с Вашим карточным счетом пытались совершить мошеннические действия и заблокируйте карточку.

С Вашим родственником случилась беда. На Ваш номер звонит лицо, назвавшись знакомым Вашего родственника, или представителем правоохранительных органов, и сообщает, что Ваш родственник задержан за совершение уголовного преступления, но есть возможность решить данный вопрос за определенную сумму денег. Данные средства необходимо либо сбросить на карточный счет, подвезти в определенное место, или отдать их третьему лицу, которое за ними приедет.

Ваши действия:

не паникуйте;

спросите должность лица, которое Вам звонит (если предварительно оно отметило, что работает в правоохранительных органах) и в какое именно отделение полиции доставлен Ваш родственник. Как правило, после таких вопросов мошенник попытается манипулировать Вами и оказывать давление, утверждая, что Вашему родственнику "светит реальный срок и его посадят";

не сообщайте информацию о себе и своих близких;

срочно завершите разговор и позвоните тому родственнику, по поводу задержания которого сообщили (если есть возможность во время разговора с мошенником, параллельно позвоните Вашему родственнику);

сообщите Департамент киберполиции Национальной полиции Украины (https://cyberpolice.gov.ua/contacts/) о попытке совершения мошенничества.

Фишинг. Такой вид мошенничества происходит с использованием фишинговых сайтов. Мошенники создают фальшивые сайты в сети Интернет, где предлагают приобрести товары или оказать услуги с использованием больших скидок или выгодных акций.

Однако, вместо уплаты средств с использованием специальных программ на карточный счет покупателя или поставщика услуг, покупателю предлагают прислать деньги на номер мобильного телефона - "финансовый номер".

Клиент переводит средства на соответствующий номер, с которого злоумышленники выводят деньги через официальные сайты на другие счета и снимают их с банкоматов, а покупатель остается без товара или услуги и средств.

Ваши действия:

совершать покупки через проверенные вебсайты;

знакомиться в сети Интернет с отзывами на данные вебсайты;

пользоваться при покупке товара услугой "наложенный платеж";

проверить фальшивые вебсайты можно на сервисе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины STOP FRAUD (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) или в Черном списке сайтов-мошенников (https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist /).

Ошибочное пополнение мобильного телефона. На Ваш мобильный телефон приходит SMS-сообщение с незнакомого номера мобильного телефона: "Ваш мобильный счет пополнен на определенную сумму". После чего Вам звонят и просят вернуть деньги на банковский счет или номер мобильного телефона, поскольку ошибочно ввели не тот номер.

Ваши действия:

SMS-сообщения о пополнении счета могут поступать только с номера оператора мобильной связи (как правило, они соответственно обозначены Kyivstar, Vodafone и т.п.);

проверьте состояние Вашего мобильного счета. Если деньги не засчитались, то требуйте копию квитанции, которая подтвердила пополнение именно Вашего счета.

Онлайн-шопинг. Делать покупки онлайн очень выгодно. Особенно для мошенника, поскольку он может замаскироваться под продавца или покупателя.

Во время мошеннических действий продавец может предлагать заниженную стоимость товара, выгодные акции, просить Вас снять лимит по карточке для проведения оплаты, ведь ему об этом поступило извещение от банка и предупреждает, что сейчас Вам придет SMS-сообщение для подтверждения заказа, оформления услуги или оплаты товара.

Ваши действия:

спросите характеристики товара;

не разглашайте сведения Вашего карточного счета (сообщения 16-значного номера Вашей карты будет достаточно для проведения платежа)

пользуйтесь при покупке товара услугой "наложенный платеж";

проверяйте фальшивые вебсайты на сервисе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины STOP FRAUD (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/) или в Черном списке сайтов-мошенников (https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/ ).

"Мобильный телефон стал для людей очень удобным и полезным аксессуаром, но также может быть эффективным средством вымогательства мошенниками денег. Поэтому, если соблюдать основные правила безопасности при общении с телефонными мошенниками или подозрительными людьми, можно уберечь себя от потери средств. Обязательно проверяйте достоверность перед тем, как совершать какие-то действия", добавили эксперты.

Напомним, украинцам, которые все чаще стали делать покупки онлайн, очередной раз напомнили о схеме обмана, в которой используется ссылка на липовую OLX-доставкой, при открытии которой можно лишиться денег на карте.

Как сообщала "Страна", глава Офиса генпрокурора Украины Ирина Венедиктова поделилась подробностями разоблачения международной группировки киберпреступников, которые наживались на гражданах Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран.