Мэр Киева Виталий Кличко между выходными по случаю Нового года и Рождества взял отпуск на три календарных дня. Отпуск столичного городского главы начался 4 января и продлится до 6 января включительно.

Соответствующее распоряжение под №904 от 31 декабря 2020 года появилось на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на три календарных дня с 4 по 6 января 2021 года", – говорится в документе.

Тем же распоряжением Кличко возложил исполнение обязанностей главы Киевской горгосадминистрации на время своего отдыха на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

Как писала "Страна", в прошлом году Кличко уходил в отпуск на все новогодние праздники.

А минувшей осенью он улетал в Египет на кайт-сафари, чтобы отметить победу на выборах в теплых краях.