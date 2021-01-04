Канцелярия Окружного административного суда города Киева зарегистрировала иск к Кабинету министров Украины.

Он касается частичного обжалования порядка оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения вида на жительство.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истицей стала гражданка Индии. Она просит суд отменить первое предложение п.19 порядка, в котором определено, что в случае окончания срока действия вида на жительство документы для его обмена могут быть поданы не позднее чем за 15 рабочих дней до даты окончания срока ее действия.

По мнению истицы, это положение дискриминационное, противоправное и нарушает права и свободы иностранцев и лиц без гражданства.

Сейчас суд решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее "Страна" сообщала, что Окружной суд рассмотрит дело киевлянина, который подал иск на КГГА из-за необеспечения его масками.

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