С 1 января этого года изменились цены на оформление биометрических документов, которые создает Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина".

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.

Так, оформление биометрического паспорта гражданина Украины будет стоить 363 гривны при получении через 20 рабочих дней и 489 гривен при получении через семь рабочих дней.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу теперь будет стоить 694 гривны при создании документа в течение 20 рабочих дней и 1 046 гривен при оформлении в течение семи рабочих дней. Временный вид на жительство обойдется в 915 гривен, а постоянный - 752 гривни.

При этом люди, которые заплатили за оформление документов до 31 декабря 2020 года, доплачивать не должны. Однако, если оплата уже прошла, а заявление на получение документов не заполнено, придется доплатить по новым ценам.

Напомним, власти Польши в этом году намерены упростить правила пребывания украинских заробитчан в стране, ведь национальная экономика страдает от демографического кризиса и старения населения.

Как сообщала "Страна", правительство Франции рассмотрит обращение отца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли о предоставлении ему гражданства после Brexit.