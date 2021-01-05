Группа из 226 сотрудников Google, входящей в состав материнской компании Alphabet, объявила о создании профсоюзной организации.

Она получила название "Союз работников Alphabet". Ее создание последние несколько месяцев тайно обсуждалось вместе с организацией "Работники связи Америки".

Об этом сообщается на сайте Engadget.



"Мы объединяемся - временные сотрудники, поставщики, подрядчики и штатные сотрудники - чтобы создать единый голос рабочих. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой сотрудники имеют право голоса при принятии решений, влияющих на них самих и общество, в котором они живут", - говорится в заявлении Парула Коула и Чуи Шоу - соответственно главы и вице-президента "Союза работников Alphabet".

Также целью профсоюза заявлено противостояние назначению многомиллионных гонораров, которые выплачивались недостойным людям - например, руководителям, совершавшим сексуальные домогательства.

"Наш профсоюз будет работать над тем, чтобы сотрудники знали, над чем они трудятся, и могли выполнять свои обязанности за справедливую плату, не опасаясь жесткого обращения, преследования или дискриминации", - сказано в заявлении представителей организации.

Профсоюз будет открыт для всех сотрудников Alphabet, независимо от того, на каких условиях они работают. Примерно половина из 120 000 сотрудников Alphabet - это временные работники, поставщики и подрядчики, которые зачастую получают более низкую зарплату и могут рассчитывать на меньшее количество льгот по сравнению с теми, кто трудится на постоянной основе.

В профсоюзе считают, что в Alphabet используется раздельная система найма, при которой половине сотрудников отводят второстепенные роли. В дальнейшем организация рабочих будет стремиться устранить это неравенство.

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