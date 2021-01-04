Впервые появился полный перечень подорожавших тарифов на доставку природного газа без налога на добавленную стоимость (НДС), которые начали действовать с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Так, стоимость услуг для "Киевгаз" выросла на 11%, с 28 до 31 копейки за один кубометр в месяц. Тарифы для "Киевоблгаз" подорожали на 79% - с 81 копейки до 1,45 гривен за один кубометр в месяц.

Напомним, в понедельник, 4 января, жители города Лубны в Полтавской области провели акцию протеста, которая связана с увеличением тарифов на газоснабжение. Местные жители перекрывали трассу Киев-Харьков и требовали снизить цену на газ.

Как сообщала "Страна", среди большинства услуг, которые подорожают с Нового года, НКРЭ утвердила тарифы на транспортировку газа для 19 газораспределительных компаний.