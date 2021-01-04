На Прикарпатье заметили парочку диких рысей, живущих в Горганах. Животные заинтересовано изучают человека с фотоаппаратом и едва ли не позируют, смотря в кадр.

Соответствующие кадры у себя в Facebook опубликовал фотограф Мирон Марецкий.

Сделать фото рысей - большая удача, так как животные внесены в Красную книгу Украины и из-за вырубки лесов оказались на грани исчезновения.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике водится рысь евразийская, чьими "фирменными" особенностями являются кисточки на ушах и короткий хвост. Рысь обыкновенная евразийская - типичный представитель фауны заповедника. Она занесена в Красную книгу Украины со статусом "редкий вид". Редким животное стало еще в XIX веке в результате сведения лесов и преследования человеком.

Рыси по своей природе одиночки. Каждая имеет свой участок территории, однако участки самцов являются смежными с двумя-тремя участками самок. Иногда животные устраивают встречи, на которых они обнюхивают друг друга и довольно сильно стучатся лбами, ведя диалог на только им понятном языке.

Для человека рысь не представляет никакой опасности. Единичные случаи нападений хищника были спровоцированы самим человеком. Как все хищники, рысь опасна, если оказаться рядом с ее детенышами.

Как сообщала "Страна", ученые-биологи, занимающиеся изучением экологической системы зоны отчуждения ЧАЭС, сделали интересное наблюдение. Как выяснилось, в этом году впервые более чем за 100 лет в Чернобыльской зоне были замечены бурые медведи.