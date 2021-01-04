Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина рассматривает возможность провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году.

Об этом он сказал изданию "Общественное. Спорт".

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Более рассматриваем зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры или сразу амбициозную цель - взрослую Олимпиаду", - сообщил министр.

Речь идет о 2030 и 2032 годы, поскольку к этому времени, по словам Гутцайта, Украина может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", - считает он.

Чиновник также полагает, что проведение Олимпиады поможет создать рабочие места.

"Нам нужно ставить амбициозные цели. Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Что такое Олимпиада? Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны (рабочие - Ред.) места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных о объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - обрисовал радужную картину Гутцайт.

Между тем страну-хозяйку зимней Олимпиады-2030 определят в 2023 году. К 2025 году должна быть определена страна, принимающая летнюю Олимпиаду-2032.

За проведение Олимпиады-2030 хотят бороться Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), Испания, Андорра и Франция (все вместе), а также Канада (Ванкувер).

На проведение Олимпиады-2032 претендуют Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид) и Австралия (Квинзленд).

В октябре о желании провести вместе с Польшей Олимпиаду или чемпионат мира по футболу намекал Владимир Зеленский.

А год назад он поставил выдающемуся в прошлом спортсмену Сергее Бубке задачу провести в Украине Олимпийские игры.