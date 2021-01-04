В Виннице таксист с друзьями избили пару, которая при заказе не указала щенка. Видео
В Виннице из-за двухмесячного щенка таксист подрался с пассажирами.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел ночью, когда супруги возвращалось из гостей.
"Вызывая такси, Иван и Светлана забыли указать, что с ними будет домашнее животное. Это изрядно возмутило водителя. Он вместо того, чтобы просто отказаться от поездки, вызвал товарищей на разборки с пассажирами", - говорится в сюжете.
В итоге таксист со своими товарищами избили мужчину, собачку и его подругу. У пострадавшего диагностирован перелом носа и сотрясение мозга.
Ранее "Страна" рассказывала, как по Вышгороду разъезжал таксист под наркотиками с амфетамином в салоне.
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