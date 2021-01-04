В Виннице из-за двухмесячного щенка таксист подрался с пассажирами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел ночью, когда супруги возвращалось из гостей.

"Вызывая такси, Иван и Светлана забыли указать, что с ними будет домашнее животное. Это изрядно возмутило водителя. Он вместо того, чтобы просто отказаться от поездки, вызвал товарищей на разборки с пассажирами", - говорится в сюжете.

В итоге таксист со своими товарищами избили мужчину, собачку и его подругу. У пострадавшего диагностирован перелом носа и сотрясение мозга.

Ранее "Страна" рассказывала, как по Вышгороду разъезжал таксист под наркотиками с амфетамином в салоне.

Еще мы писали о том, как в Киеве патрульные с сиреной сопроводили таксиста, который вез ребенка в больницу.