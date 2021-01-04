Украинцам рассказали историю возникновения шрифта Брайля, который придуман для считывания информации с поверхностей слепыми.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"4 января отмечают день рождения известного на весь мир Луи Брайля и его уникального изобретения - универсального точечного шрифта Брайля для незрячих. Многие годы придуманный им шрифт дает возможность людям с нарушениями зрения читать, учиться и работать. Луи Брайль потерял зрение в возрасте трех лет, однако именно он стал автором уникальной системы чтения для слепых и слабовидящих людей. Сначала изобретатель использовал технику нанесения рельефных надписей штрихами. Однако вскоре отказался от этой идеи и позаимствовал наработки Шарля Барбье, который "писал" с помощью точек. Благодаря изменению Брайля шрифт, состоящий из шеститочий, стал самым универсальным методом чтения для слепых людей во всем мире. Позже автор изобрел прибор для письма по своей методике, который используют и сейчас при изготовлении текстов для ручного чтения", - указано в сообщении.

Азбука состоит из буквенных и цифровых символов, которая с помощью шести точек передает все символы, музыкальные, математические и научные значения. Шрифт используется незрячими для чтения книг и периодических изданий, печатается визуальными шрифтами. Азбука Брайля имеет важное значение в контексте образования, свободы слова и мнений, а также социальной интеграции, как это отражено в статье 2 Конвенции о правах людей с инвалидностью.

Сейчас азбука Брайля является полезной для более 2,2 миллиардов людей. По данным ВОЗ, именно столько в мире насчитывается незрячих или людей с нарушением зрения. Около 1 миллиарда случаев слепоты или нарушений зрения являются следствием отсутствия профилактики и лечения.

Чтобы диагностировать проблемы зрения как можно раньше, проводят офтальмологический скрининг. Врач оценивает остроту зрения (визиометрия) и измеряет внутриглазное давление (тонометрия). Пациентам старше 40 лет такая процедура показана не реже одного раза в три года, а лицам из группы риска глаукомы - ежегодно с 35-летнего возраста.

Чтобы сохранить глаза здоровыми как можно дольше, соблюдайте простые советы:

придерживайтесь здорового образа жизни;

занимайтесь спортом;

регулярно проходите медицинские осмотры;

в рацион питания включите зелень (особенно шпинат), капусту, рыбу (источник Омега-3 жирных кислот);

контролируйте свой вес, поскольку его избыток повышает риск возникновения сахарного диабета;

для защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей используйте солнцезащитные очки;

бросайте курить;

соблюдайте правила личной гигиены при использовании контактных линз и очков.

Если долго сидите за компьютером или длительное время фокусируетесь на чем-то, периодически давайте глазам отдохнуть. Врачи рекомендуют упражнение "20-20-20": каждые 20 мин смотрите на 20 метров вдаль в течение 20 секунд. Это быстрая упражнение поможет уменьшить напряжение глаз.

Напомним, с 2019 года все спортивные заведения в Украине должны быть обустроены пандусами, табличками с обозначениями шрифтом Брайля и системами звукоусиления.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада приняла в целом законопроект №6437 о внесении изменений в закон "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к обучению. "За" проголосовали 297 народных депутатов.