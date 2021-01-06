В Италии участились трагедии с украинскими заробитчанками.

Только за последние две недели в стране погибли три наши соотечественницы, работающие сиделками у пожилых итальянцев. А за весь прошлый год произошли десятки трагических случаев с баданте, как их там называют.

Также стали чаще происходить другие инциденты, когда сами баданте избивают своих сеньоров и атакуют своих итальянских мужей.

Эксперты одной из причин участившихся ЧП с заробитчанками называют повышение уровня стресса и ухудшение условий труда во время эпидемии коронавируса, когда баданте оказались запертыми дома с пожилыми больными подопечными и существенно потеряли в зарплатах (средняя ставка - тысяча евро, но многим перестали выплачивать прежние доплаты и бонусы).

Разбирались, что происходит с украинскими заробитчанками в Италии.

"Не перенесла несправедливости"

56-летняя Любовь Рыбак из Волочиска Хмельницкой области ухаживала за пожилой парой под Вероной, недалеко от Венеции.

В первый день нового года Рыбак выпала из окна дома, где работала. Позже в ванной комнате полиция нашла коробки с лекарствами и пустые бутылки из-под алкоголя.

Официально по сводкам сообщается, что украинка гостила у пожилых итальянцев, на самом деле - работала у них нелегально (многие не легализуются из-за бюрократических проволочек и расходов).

Знакомые украинки рассказывают, что Рыбак находилась в тяжелом психологическом состоянии, тосковала по родине, но не получалось вернуться в Украину, где у нее дом и двое взрослых дочерей.

"Люба работала "на черно", ее морально доводили, видела у нее успокоительные таблетки. Если бы к ней относились по-человечески, то этого не произошло бы. Она очень не переносила несправедливость в отношении себя", - рассказала нам ее подруга Лина Галас.

Полиция уверяет, что украинка совершила суицид. Фото: Сorriere del Veneto

В полиции основной версией гибели Рыбак называют самоубийство, хотя среди ее знакомых не исключают, что ей могли "помочь" выпасть из окна. Перевозку тела на родину пообещали оплатить ее "сеньоры" (около 3 тысяч евро).

"Бывают случаи, что сиделкам долго не платят, долг растет, а потом, чтобы не рассчитываться, подстраивают "самоубийства". Еще часто не пускают назад в Украину. И кроме того, если ты нелегал, то, уехав, назад уже тяжело вернуть, особенно во время эпидемии, когда границы закрыты. А вообще у многих украинок во время локдауна обострились психологические проблемы - чаще стали задерживать зарплаты, а старики еще капризнее", - рассказала нам психолог Галина Фурдычко из украинской общины в Италии.

Незадолго до трагедии с Рыбак, 20 декабря, нашли мертвой еще одну сиделку из Украины, которая работала в ​​городе Читта ди Кастелло, в провинции Умбрия. Обстоятельства ее смерти загадочны - тело заробитчанки со следами крови нашли на съемной квартире. Несмотря на это, следователи заявили, что не обнаружили следов насильственной смерти, входные двери были закрыты изнутри, а на дверях и окнах в ее доме следов взлома не было. Эксперты уверяют, что смерть была естественной.

Месяц назад в городке Брешия скончалась Галина Загребельная из Тернопольщины. Летом женщина тяжело переболела коронавирусом, лежала в больнице, и именно последствия ковида могли стать причиной ее смерти. Близкие Загребельной рассказывают, что она работала на износ.

"Мама работала так тяжко, что отказывали руки", - делится ее дочь Светлана.

В той же Брешии 4 января умерла еще одна украинка - 53-летняя львовянка Светлана Процевят, в Украине у нее остались муж и сын. По словам ее подруг, она скончалась внезапно, по естественным причинам, признаков насильственной смерти не обнаружено. Женщину похоронят 8 января в Италии.

В городке Брешия 4 января умерла сиделка из Львова Светлана Процевят. Фото: Facebook

Найти легальную работу все сложнее

Одной из причин срывов среди заробчитанок называют проволочки с легализацией по время эпидемии.

"Судьба многих заробитчанок стала тяжёлой в период вирусной эпидемии, в частности из-за провала последней санатории (амнистии для нелегалов), которая обещала дать право многим людям легализоваться, но так и канула в небытие. Я вот деньги за легализацию уплатила, а права как были ограничены, так и остались, пермессо (вид на жительство) еще никто не получил. Надежды поехать домой - никакой, люди дезинформированы, никаких данных нет, такая подвешенная ситуация толкает некоторых на отчаянные шаги, у многих разрушились и планы, и сама жизнь. Другие переплакали и ждут какой-то развязки с документами", - рассказали нам Оксана Гелей из Рима.

Часть заробитчанок, однако, не выдерживает тяжелых условий и возвращается в Украину.

"С каждым годом украинцам все сложнее найти легальную работу по контракту, хозяевам выгодно нанимать "на черно", чтобы не платить тринадцатую, контрибуты (пенсионные взносы), отпускные и увольнительные. А в связи с пандемией обстановка в Италии среди заробитчан стала еще более напряженная. Практически все закрыто, морально тяжело. Не каждый выдержит сидеть 24 часа без права выйти на улицу, как было весной. В августе я оставила работу и вернулась в Украину. Хозяева часто сложные попадаются. Одну работу, где я была уже восемнадцатая по счету сиделка, не хочу даже вспоминать. Сеньора билась, не давала мне есть, я пожаловалась ее детям, они установили видеокамеры и убедились, что я права. Но я оставила эту работу и перешла на другую. Старалась не реагировать на их оскорбления, а когда нельзя было терпеть, оставляла и искала другую работу. Но были, конечно, и хорошие хозяева", - делится с нами заробитчанка Наталья Васкович.

Другие собираются оставаться в Италии, несмотря ни на что, ведь в Украине работы для них нет вообще.

"В Польше, например, намного добрее люди, поэтому там легче психически работать, но платят меньше. А в Италии больше издевательств над работниками и очень напряженная психологическая обстановка. Но возвращаться в Украину не планирую - весной чуть ли не миллион украинцев вернулись домой, а Зеленский что им предложил - ничего. А тут хоть можно заработать, хоть многих доводят до ручки. Это уже не говоря о случаях домогательств со стороны пожилых итальянцев, у которых работают украинки. Такое сплошь и рядом. И коронавирусом старики чаще болеют, многие сиделки от них заразились", - говорит нам Надежда Максимец.

Забила сеньору

Но случается и обратное - когда сиделки издеваются над "сеньорами". Один такой случай прогремел на всю Италию - в июне минувшего года в Риме 50-летняя Любовь Ткачук забила насмерть 81-летнюю Марию Луизу Ломбарди, за которой ухаживала и которая страдала от болезни Альцгеймера.

Жестокие избиения записала камера видеонаблюдения, установленная в спальне старушки ее родными. Сейчас, через семь месяцев после преступления, следствие подходит к концу. Ткачук грозит пожизненное.

Итальянку Марию Луизу забила насмерть сиделка Любовь Ткачук. Фото: IlMessaggero

"Как видно из записей видеокамеры, сиделка вытащила пожилую женщину из постели, волоча ее за ноги. Затем она снова кинула ее на кровать, нажимая локтями в лицо и грудь. Через несколько часов она возвращается в комнату старушки и бросает ее на пол. Из пострадавшей льется кровь: опекунша все убирает, меняет простыни. Она даже распыляет обеззараживатель на лицо женщины. Дальше она закуривает сигарету, бьет Марию Луизу головой об пол и проверяет ее пульс. Сиделка хочет убедиться, что женщина мертва", - описывает реконструкцию событий издание IlMessaggero.

Заробитчане говорят, что среди баданте попадаются те, кто жестоко обращается со стариками.

"Знала одну, с дедом работала. Она так била его, что он всегда с синяками был, а дочери говорила, что упал. Хитрая и жестокая, и не молодая была", - рассказывает нам Галина Янкив.

В эти дни еще одна украинка в Италии попала в местные новости - во время семейной ссоры 40-летняя женщина в городе Парма ударила своего итальянского мужа в спину ножом, искусала и исцарапала его.

Как пишет Repubblica, правоохранители вместе с медиками прибыли на вызов и быстро успокоили излишне возбужденную женщину, которая напала на своего мужа с кухонным ножом. По словам мужчины, жена якобы постоянно колотила его и угрожала. Украинку посадили под домашний арест.

В прошлом году большой резонанс получил случай, когда украинская заробитчанка-сиделка Елена Лери убила своего работодателя и спрятала его тело на балконе, после чего улетела в Украину, в родные Черкассы.

Трагедия произошла еще осенью 2019 года, но широкую огласку получила в мае прошлого года. Сама Лери умерла после долгой неизлечимой болезни. О ее смерти стало известно прокуратуре итальянского города Триест, где произошла трагедия и где расследовалось дело об убийстве.