Бывший член наблюдательного совета "Укрзализныци", шведско-американский экономист Андерс Аслунд, который считается близким к Демпартии США, заявил, что при новом президенте Джо Байдене в Украине появится и новый посол США.

Об этом Аслунд написал в статье "Неукротимый Джо. Чего ждать Украине и Зеленскому от Байдена", опубликованной на сайте "НВ".

"У него (Байдена - Ред.) исключительная команда, имеющая глубокие познания об Украине, включая будущего госсекретаря Энтони Блинкена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. Назначенцем Байдена в вопросах Украины, вероятно, станет Майкл Карпентер. Кроме того, благодаря президенту в Киеве появится сильный американский посол", - предположил Аслунд.

Напомним, о том, что Карпентер может стать куратором Украины в случае победы Байдена "Страна" писала еще в августе прошлого года. Карпентер неоднократно в прошлом комментировал события в Украине, как правило, защищая НАБУ и прочие антикоррупционные структуры. Он также является многолетним советником Байдена.

Словами же о "сильном американском после" Аслунд подтверждает уже давно гуляющий слух о том, что команда Байдена не хочет отправлять в Киев уже ранее утверждённого посла Кита Дейтона.

По данным источников "Страны" в дипломатических кругах, новым послом США в Украине может стать человек, близкий к нынешнему помощнику заместителя госсекретаря Джорджу Кенту (бывший заместитель посла США в Украине, которого считают одним из идеологов создания НАБУ).

Но вопрос этот еще окончательно не решен.

Кроме того, еще нужно, чтобы фактическую смену посла поддержал Сенат, над которым у демократов пока нет контроля, хотя он может появиться, если партия Байдена победит на довыборах в Сенат в Джорджии.

Сам Кент, по данным источников, также рассчитывает на повышение в Госдепе.

Летом "Страна" подробно анализировала, что значат итоги выборов в США, в том числе для Украины.