В прокуратуре сообщили подробности жестокого убийства двух девушек в Подольском районе столицы, которое произошло 4 января 2020 года.

Тогда 16-летняя и 19-летняя подруги пришли в гости к семейной паре и получили в сумме 45 ножевых ранений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Неотложно совместно с прокуратурой начали проводиться следственные действия, были задействованы правоохранительные органы, как города Киева, так и других областей. У одной потерпевшей около 17 проникающих колото-резанных ранений. У другой потерпевшей, около 28 проникающих колото-резанных ранений", - рассказал прокурор отдела Киевской городской прокуратуры Дмитрий Величко.

В ходе расследования стало известно, что в канун Нового года девушки познакомились с семейной парой, которая предложила им праздновать вместе. Убили девушек ради телефонов и украшений, которые в сумме стоили около тысячи гривен.

Благодаря розыску парочку нашли в Одессе уже через четыре дня после убийства. По словам правоохранителей, убийцы подготовились к совершению преступления и сделали все, чтобы их не поймали. Однако теперь подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, стали известны подробности жуткого убийства двух девушек (19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко), тела которых обнаружили в съемной квартире в Киеве на Подоле 4 января. Хозяйка жилья предполагает, что девочек убили в другом месте, а затем принесли в квартиру. Поскольку, когда она пришла убирать за постояльцами, то никаких следов крови не было. Женщина обнаружила беспорядок и забитый наглухо шкаф на балконе. Это ее обеспокоило, и она вызвала мужа.

Как сообщала "Страна", юная Мария Камынина вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и упомянула собственную смерть и свою подругу 16-летнюю Еву Лысенко. Мать убитой рассказала, что 19-летняя девушка любила фильмы ужасов, и носила темную одежду.