Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания разрабатывает способ посадки тяжелых ракет-носителей следующего поколения без использования опорных стоек.

Видеомоделирование такой посадки появилось на YouTube-канале ErcX Space с подписью "Скучный способ посадить Super Heavy Booster (в переводе "сверхтяжелый ускоритель" - Ред.)".

В Твиттере Маск объяснил суть разрабатываемого способа: "Мы собираемся попытаться поймать ускоритель Super Heavy с помощью рычага стартовой башни, используя решетчатые плавники, которые должны принять на себя нагрузку".

Как сообщают сайты, посвященные техническим новинкам, вместо посадки на сушу или морскую платформу новый способ предусматривает зацепление ракеты с помощью башенного рычага еще до того, как она достигнет земли. Такой способ требует точного позиционирования.

В случае успеха SpaceX точная система маневрирования сможет сократить время подготовки к запуску и позволить компании перезапускать ракету без ее перемещения с места приземления.

Super Heavy - первая ступень корабля следующего поколения Starship. SpaceX намерена создать систему многократного использования ракет с возможностью проводить больше запусков, чем это позволяет серия Falcon. Это важно для таких миссий, как полеты на Луну и Марс. Super Heavy, которая не потребует перемещения во время перезаправки, способна помочь в приближении к этой цели.

В ноябре "Страна" рассказывала, что статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 завершились неудачей.

Мы также сообщали, что в конце декабря SpaceX завершила установку прототипа межпланетной ракеты Starship, которая полетит на Марс.