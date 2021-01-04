В Донецкой области сотрудники полиции проводят проверку по факту несчастного случая, в ходе которого 16-летний подросток пострадал в результате взрыва неизвестного устройства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 января, в населенном пункте Благодатное. К медикам обратился несовершеннолетний местный житель с множественными осколочными ранениями конечностей.

Выяснилось, что подросток нашел на свалке неизвестное взрывное устройство и отнес домой с целью разобрать. С помощью инструментов он начал распиливать его, когда прозвучал взрыв.

С множественными ранениями конечностей пострадавший к медикам, который и обратились в полицию.

Правоохранители выясняют обстоятельства происходящего, а также то, как взрывное устройство оказалось на свалке.

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