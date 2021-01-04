Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил карантин из-за новой мутации коронавируса. В стране, где только-только одобрили собственную вакцину от коронавируса, это уже третий национальный локдаун с начал пандемии.

Как сообщает Sky News, об ограничениях Джонсон сказал во время экстренного обращения к гражданам, состоявшемся вечером 4 января.

Премьер-министр объявил, что в Британии будет введена общенациональная изоляция. Он попросил сограждан оставаться дома, как и в марте 2020 года.

Другие призывы Джонсона такие:

по возможности работать из дома;

покупать только предметы первой необходимости, включая продукты питания и лекарства;

заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе рядом с домом;

помогать уязвимым людям.

Также политик заявил, что со вторника для большинства детей закрываются школы. Все начальные и средние школы, а также колледжи должны перейти на дистанционное обучение до середины февраля.

По словам премьер-министра, дети, имеющие право на бесплатное школьное питание, будут продолжать получать его, пока школы будут закрыты.

По словам Джонсона, к середине февраля, если все пойдет хорошо, первая доза вакцины будет введена всем четырем приоритетным группам: обитателям домов престарелых и лиц, осуществляющих уход за ними, всем лицам старше 70 лет, всем медицинским и социальным работникам, а также людей с плохим состояния здоровья.

Если это произойдет, то правительство снимет некоторые ограничения, добавил Джонсон.

Ранее "Страна" сообщала, что в Туманном Альбионе местной вакциной против коронавируса AstraZeneca привили первого в мире пациента.

Мы также писали, что британцам начали отказывать во въезде в Нидерланды из-за нового типа коронавируса.