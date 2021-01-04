Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в реках Закарпатской области 5 и 6 января.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в соцсети Facebook.

"По данным Укргидрометцентра, 5-6 января на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что возможен выход воды на пойму в нижних течениях р. Боржава и удержание воды на пойме р. Латорица возле г. Чоп.

Отмечается, что за последние сутки уровень воды в р. Латорица увеличился на 11 см, а в р. Боржаве уменьшился почти на метр.

При этом ситуация на других реках региона остается спокойной, вода в них находится в пределах уровней русел.

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