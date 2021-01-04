В последние недели в Украине уменьшается количество больных COVID-19 и растет количество выздоровевших. Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании, состоявшемся под его председательством.

О ходе совещания сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщили у Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль привел статистику, по которой сегодня на госпитализации находятся 22 802 лица, а пять недель назад таких было в среднем 28-29 тысяч.

Министр здравоохранения Максим Степанов отрапортовал, что наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. За последнюю неделю зарегистрировали 19,5 тысяч случаев, тогда как, например, с 9 по 15 ноября - почти 39 тысяч. В то же время глава Минздрава опасается, что существует вероятность роста количества заражений коронавирусом после новогодних праздников. К тому же весьма вероятен рост сезонной заболеваемости гриппом.

Зеленский дал поручение проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Чиновники доложили, что в Украине оборудовано 50 409 койко-мест в больницах с подключением кислорода. Сейчас свободны почти 35 тысяч коек с кислородом. Всего в стране почти 66 тысяч койко-мест для больных с коронавирусом.

Кроме того, Зеленскому сообщили, что в ближайшее время Кабмин примет постановление, ускоряющее выплаты семьям медицинских работников, умерших во время противодействия COVID-19.

Глава государства также поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что за нарушение масочного режима в течение новогодних праздников правоохранители составили 6 500 протоколов.

Ранее "Страна" упоминала о создании реестра вакцинированных граждан Украины.

Мы также приводили прогноз Степанова о грядущем росте заболеваемости COVID-19.