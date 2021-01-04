Украина возобновила импорт электричества из соседней Беларуси
Украина, в 2020 году полностью отказавшаяся от поставок электроэнергии из Беларуси и России, возобновила импорт этого ресурса из соседней республики.
Об этом говорят оперативные данные на сайте Национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Согласно инфографике от 4 января, из Беларуси в объединенную энергосистему Украины было импортировано 150 МВт-ч электроэнергии.
Между тем из России импорт не осуществлялся.
Также в понедельник было поставлено 30 МВт-ч электроэнергии из Словакии в "Бурштынский энергоостров".
А Румынию и Венгрию Украина экспортировала электричество - в объеме 42 МВт-ч и 100 МВт-ч соответственно.
Украина уже отказывалась от импорта электроэнергии из Беларуси в 2019 году.
Также останавливался импорт электричества и из России, но потом возобновлялся.
Между тем цену на электроэнергию для украинцев власти подняли почти в два раза.