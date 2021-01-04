Украина, в 2020 году полностью отказавшаяся от поставок электроэнергии из Беларуси и России, возобновила импорт этого ресурса из соседней республики.

Об этом говорят оперативные данные на сайте Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Согласно инфографике от 4 января, из Беларуси в объединенную энергосистему Украины было импортировано 150 МВт-ч электроэнергии.

Между тем из России импорт не осуществлялся.

Также в понедельник было поставлено 30 МВт-ч электроэнергии из Словакии в "Бурштынский энергоостров".

А Румынию и Венгрию Украина экспортировала электричество - в объеме 42 МВт-ч и 100 МВт-ч соответственно.

Украина уже отказывалась от импорта электроэнергии из Беларуси в 2019 году.

Также останавливался импорт электричества и из России, но потом возобновлялся.

Между тем цену на электроэнергию для украинцев власти подняли почти в два раза.