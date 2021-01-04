Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №1/2021 о предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия, где 29 декабря произошло разрушительное землетрясение.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров обязан обеспечить предоставление гуманитарной помощи Хорватии для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватскому народу в связи с землетрясением, при котором погибли люди.

"Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выдержки", – отметил глава государства в соцсетях.

Само землетрясение произошло за два дня до нового года, однако подземные толчки продолжались несколько дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петриня и Сисак. Разрушены и повреждены свыше 13 тысяч объектов. "Страна" публиковала фото и видео из пострадавших регионов.

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