Вслед за открытием уголовного дела о госизмене из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье Служба безопасности Украины начала новое производство, связанное с сепаратизмом. СБУ обвинила жителя Закарпатской области в том, что он в интернете призывал к изменению границ страны.

Об этом сообщается на сайте службы.

Как установили специалисты по кибербезопасности, житель города Берегово (крупнейший город венгерской общины) создал несколько аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, он призвал поддержать отделение Закарпатской области.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Сейчас следователи органов безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре "Страна" рассказывала об обысках, которые СБУ провела в закарпатском фонде, возглавляемом лидером местных венгров.

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