Работники Измаильского отдела полиции Одесской области расследуют причины и обстоятельства смерти капитана буксира "Портовый-22", тело которого нашли 3 января в водах Дуная.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, передает Укринформ.

"Тело 48-летнего капитана буксира Украинского Дунайского пароходства "Портовый-22" было обнаружено в Дунае в воскресенье около 15 часов. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых он оказался за бортом судна и погиб", - отметила Гордиевская.

По ее словам, "предварительно установлено, что капитан выпал за борт буксира".

"С судна ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения реки в месте гибели капитан не сумел своевременно им воспользоваться - наглотался воды. Когда вытащили из реки, спасти ему жизнь не удалось. Бригада медиков "скорой помощи" констатировала смерть", - проинформировала Гордиевская.

Тело капитана, на котором не обнаружено следов насилия, направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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