В Британии коронавирус стал смертельным для звезды хорроров Барбары Шелли, которая скончалась от болезни на 89-м году жизни.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на ее агента Томаса Боунгтона.

По словам агента, недавно Шелли заразилась коронавирусом в больнице, куда ее положил для обследования. Актриса провела там две недели накануне Рождества.

В 1950-1960-х годах Шелли снималась в хоррорах киностудии Hammer Film Productions, которые значительно повлияли на развитие жанра. Среди самых известных ее работ - "Дракула: Князь тьмы" с Кристофером Ли, "Горгона", "Распутин: сумасшедший монах" и другие.

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