После старта кампаний вакцинации от коронавируса в разных странах их ход можно отслеживать в интернете. Согласно сводным данным, по числу введенных доз вакцин на каждые сто человек к 4 января с огромным отрывом лидирует Израиль.

Информацию о вакцинации собирает портал Our World in Data ("Наш мир в данных").

На сайте оговорили, что учитывают общее количество введенных доз вакцины на каждые 100 человек населения, но не считают окончательно и полностью вакцинированных людей. Поскольку как правило вакцины состоят из двух доз.

Согласно инфографике, в Израиле к 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек, в Бахрейне - 3,57 из ста. Далее страны расположились так:

Великобритания - 1,39 из 100;

США - 1,28 из 100;

Дания - 0,88 из 100;

Россия - 0,55 из 100;

Германия - 0,32 из 100;

Канада и Китай - 0,31 из 100.

Ранее "Страна" подробно писала о провале с закупками вакцин в Украине.