Появились первые рейтинги стран мира по вакцинации от коронавируса. На первом месте Израиль, Россия на 6-м
После старта кампаний вакцинации от коронавируса в разных странах их ход можно отслеживать в интернете. Согласно сводным данным, по числу введенных доз вакцин на каждые сто человек к 4 января с огромным отрывом лидирует Израиль.
Информацию о вакцинации собирает портал Our World in Data ("Наш мир в данных").
На сайте оговорили, что учитывают общее количество введенных доз вакцины на каждые 100 человек населения, но не считают окончательно и полностью вакцинированных людей. Поскольку как правило вакцины состоят из двух доз.
Согласно инфографике, в Израиле к 3 января получили дозу вакцины 14 из ста человек, в Бахрейне - 3,57 из ста. Далее страны расположились так:
- Великобритания - 1,39 из 100;
- США - 1,28 из 100;
- Дания - 0,88 из 100;
- Россия - 0,55 из 100;
- Германия - 0,32 из 100;
- Канада и Китай - 0,31 из 100.
Ранее "Страна" подробно писала о провале с закупками вакцин в Украине.
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